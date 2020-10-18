Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в нарушении перемирия в Карабахе, а стран-участниц минской группы ОБСЕ в поддержке Еревана. Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления в провинции Ширнак, передает РИА Новости

По его словам, Россия, Франция и США снабжают армянскую армию вооружением.

«Армения повторно нарушила перемирие. Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении», — сказал турецкий лидер.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.