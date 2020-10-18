После поражения в схватке с американским боксером Теофимо Лопесом в соцсетях украинского боксера Василия Ломаченко появилось множество негативных комментариев от националистически настроенных украинских пользователей, сообщает Лента.ру 18 октября

В поединке в Лас-Вегасе в ночь на 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофиму Лопесу по очкам, согласно судейскому решению — 114:115.

По итогам встречи Лопес признан абсолютным чемпионом мира в легком весе. Ломаченко потерял заработанные в прежних поединках чемпионские пояса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Недовольные соотечественники написали Ломаченко в комментариях в Facebook и Instagram: «Вася, предал Украину, и получил. Бери российский паспорт и вали с Украины, клоун малороський», «Даже московская церковь не помогла», «Так тебе и надо, тварь», «Носи кокошник вместо пояса».

Тем временем значительная часть интернет-пользователей поддерживает спортсмена и говорит о необходимости матча-реванша. Высказался в его поддержку в том числе украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

Ранее, в мае, Ломаченко и еще один украинский боксер Александр Усик попали в базу украинского сайта «Миротворец» после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Ломаченко также заявлял, что считает россиян, украинцев и белорусов одним народом.