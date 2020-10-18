На несанкционированной акции в столице Белоруссии правоохранители проводили задержания, передает 18 октября Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу минского ГУВД

Еще до старта акции начали проводиться задержания активистов, в частности возле метро «Партизанская», сообщает «Интерфакс».

Всеволод Шимов: Пресс со стороны белорусского МВД может привести к полноценной городской герилье © vk.com, Всеволод Шимов

«Во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания», — подтвердил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

При этом часть активистов правоохранители разогнали. Точное количество задержанных пока не названо.

После субботних протестных акций в Минске и ряде других городов Белоруссии МВД сообщало о задержании 58 человек.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие выражают несогласие с результатами выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета для трансфера власти