Еще до старта акции начали проводиться задержания активистов, в частности возле метро «Партизанская», сообщает «Интерфакс».
Перед объявленным оппозиционными телеграм-каналами «Партизанским маршем» 18 октября его участники собрались на улице Свердлова и двинулись в сторону Партизанского проспекта. Люди перемещались по проезжей части.
«Во время несанкционированного массового мероприятия проводились задержания», — подтвердил Sputnik официальный представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
При этом часть активистов правоохранители разогнали. Точное количество задержанных пока не названо.
После субботних протестных акций в Минске и ряде других городов Белоруссии МВД сообщало о задержании 58 человек.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие выражают несогласие с результатами выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета для трансфера власти