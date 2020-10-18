В семье Влада Пугачева, племянника советской и российской звезды эстрады Аллы Пугачевой, родилась девочка. Фото новорожденной в своем Instagram опубликовала возлюбленная племянника примадонны Гузель

«Живи спокойно, страна»: Пугачева нашла преемницу на Украине © Скриншот из видео @lobodaofficial Алла Пугачева стала в пятый раз. Девочка появилась на свет 3 августа абсолютно здоровой, хотя и раньше положенного срока. Ее родители долгое время скрывали от общественности ее фотографии.

Как утверждают знакомые пары, малышка как две капли воды похожа на свою звездную бабушку.

Ранее Владу Пугачеву на одном из ток-шоу предлагали полмиллиона рублей за информацию о его дочери.

«Детьми, а уж тем более своей дочерью я не торгую», — ответил племянник Аллы Борисовны.

Как сообщалось ранее, недавно Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, где она обнимает модельера Валентина Юдашкина.