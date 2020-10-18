С 19 октября украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» закроет продажу билетов на посадку в поезд с 9 железнодорожных станций, сообщается на сайте пресс-службы перевозчика 17 октября

Уточняется, что отмена продажи билетов вызвана карантинными мерами, а именно решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«С 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко», — сообщается в пресс-релизе "Укрзализницы".

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Отмечается, что до урегулирования ситуации поезда проследуют через данные станции без посадки пассажиров. Высадка будет производиться по установленному порядку.