Уточняется, что отмена продажи билетов вызвана карантинными мерами, а именно решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«С 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций: Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко», — сообщается в пресс-релизе "Укрзализницы".
На сайте пресс-службы также указаны поезда, на которые нельзя будет купить билеты на указанных станциях, и правила возврата билетов.
Отмечается, что до урегулирования ситуации поезда проследуют через данные станции без посадки пассажиров. Высадка будет производиться по установленному порядку.