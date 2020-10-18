Выборы в Жогорку Кенеш, парламент Киргизии, следует провести 20 декабря, говорится в заявлении Центризбиркома Киргизии

Борьба с коррупцией и бандитами. Что ожидает Киргизию в ближайшем будущем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, ЦИК предлагает снизить барьер для прохождения в парламент с 7% до 5% или 3%, а избирательный залог с 5 млн сомов ($61 тыс.) до 1 млн сомов ($12 тыс).

ЦИК признал итоги выборов, состоявшихся 4 октября, недействительными на фоне массовых протестов сторонников партий, не набравших нужное количество голосов.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября. Исполняющим обязанности президента Киргизии стал премьер-министр Садыр Жапаров.