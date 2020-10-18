Сразу три представителя одной семьи в Сумах идут на местные выборы от разных политических сил. Об этом 18 октября сообщает «Страна.ua»

Кандидаты в депутаты на Украине подкупают избирателей боярышником, яйцами и деньгами © Facebook, Типове Рівне Галаев Магомед-Шарип Джамалович.

Стать депутатом Сумского городского совета планирует Галаев Расул Магомед-Шарипович. Его фамилия значится в партийных списка оппозиционной партии «Европейская солидарность».

Компанию ему в горсовете может составить Галаев Рустам Магомед-Шарипович — представитель провластной партии «Слуга народа».

Как сообщалось ранее, под Киевом задержали двух парней, которые ночью меняли на билбордах номер одного из кандидатов в избирательном бюллетене. Всего им удалось обработать 18 билбордов. Выборы в местные органы власти на Украине состоятся 25 октября.