Силовые подразделения белорусской милиции днем 18 октября взяли под контроль центр Минска в преддверии массового шествия белорусской оппозиции «Партизанский марш». Об этом сообщает РИА Новости

В надежде на вторую волну. Тихановская готовит новые протесты на 25 октября © AP, Sergei Grits

В центре города не работают многие торговые центры. У пользователей двух крупнейших операторов страны — МТС и А1 не работают мессенджеры и не открываются сайты.

Закрыты шесть станций минского метрополитена, в том числе Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская.

По данным МВД, за участие в массовых акциях протеста 17 октября сотрудники милиции задержали 58 человек по всей стране.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.