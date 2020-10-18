Ученые пришли к выводу, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха, передает РИА Новости 18 октября

О новом симптоме сообщили представители Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании.

Известный украинский певец пожаловался на коронавирус © pre-party.com.ua

Также сообщается о случаях, когда у переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме шум в ушах впоследствии переходил в полную потерю слуха.

Специалисты предупреждают, что при постановке диагноза COVID-19 врачи должны обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и своевременно их лечить.

При этом беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса, поскольку звон в ушах может сопровождать и другие заболевания.