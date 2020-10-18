О новом симптоме сообщили представители Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании.
Отмечается, что ряд пациентов, у которых диагностировали коронавирус, ранее жаловались на тиннитус — беспричинный звон или шум в ушах.
Также сообщается о случаях, когда у переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме шум в ушах впоследствии переходил в полную потерю слуха.
Специалисты предупреждают, что при постановке диагноза COVID-19 врачи должны обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и своевременно их лечить.
При этом беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса, поскольку звон в ушах может сопровождать и другие заболевания.