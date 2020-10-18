В зоне карабахского конфликта велик риск возникновения массовых эпидемий, которые угрожают и соседним государствам. Об этом 18 октября сообщил Минздрав Армении, передает РИА Новости

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY

«Отсутствие условий для вывоза тел погибших с целью захоронения или обмена способствует тому, что трупы становятся благоприятной средой для питания и размножения насекомых и диких животных, являющихся переносчиками или естественными резервуарами инфекций», — говорится в сообщении.

Боевые действия увеличивает опасность передачи от грызунов других инфекционных заболеваний, в том числе туляремии и лептоспироза. Инфекционные заболевания из зоны конфликта могут проникнуть и в соседние государства, в том числе в Иран.

Как утверждает Минздрав Армении, разрушении систем водоснабжения грозит вспышками холеры, гепатита А и дизентерии.