По словам специалистов, боевые действия проходят в зонах Зангезурско-Карабахской и Приаракской естественных очагов чумы, где есть как возбудители, так и переносчики болезни
«Отсутствие условий для вывоза тел погибших с целью захоронения или обмена способствует тому, что трупы становятся благоприятной средой для питания и размножения насекомых и диких животных, являющихся переносчиками или естественными резервуарами инфекций», — говорится в сообщении.
Боевые действия увеличивает опасность передачи от грызунов других инфекционных заболеваний, в том числе туляремии и лептоспироза. Инфекционные заболевания из зоны конфликта могут проникнуть и в соседние государства, в том числе в Иран.
Как утверждает Минздрав Армении, разрушении систем водоснабжения грозит вспышками холеры, гепатита А и дизентерии.