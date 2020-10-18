Российский телеведущий Андрей Малахов 17 октября в эфире программы "Привет, Андрей!", посвящённой дню рождения Николая Баскова, рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк связалась с ним и собиралась поздравить певца

«Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите», — рассказал Николаю Баскову телеведущий.

Певец был очень обрадован и передал Анастасии благодарность и пожелания выздоровления. Он заявил, что прошел через борьбу с раком, когда заболел его отец.

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Вместе с Николаем Басковым Заворотнюк, в частности, сыграла в одном из эпизодов сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее СМИ сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение. По свидетельствам инсайдеров, актриса борется с тяжелым онкозаболеванием. Родные Заворотнюк не дают никаких комментариев.