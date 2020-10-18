«Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите», — рассказал Николаю Баскову телеведущий.
Певец был очень обрадован и передал Анастасии благодарность и пожелания выздоровления. Он заявил, что прошел через борьбу с раком, когда заболел его отец.
По словам Баскова, «сбываются великие чудеса», если человек не опускает руки, а артистка очень нужна зрителям и ей нельзя сдаваться.
Вместе с Николаем Басковым Заворотнюк, в частности, сыграла в одном из эпизодов сериала «Моя прекрасная няня».
Ранее СМИ сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение. По свидетельствам инсайдеров, актриса борется с тяжелым онкозаболеванием. Родные Заворотнюк не дают никаких комментариев.