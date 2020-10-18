«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке
«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Днем ранее суточный прирост составил 119 случаев. С начала пандемии в ДНР было зарегистрировали 5 278 случаев коронавируса. COVID-19 унес жизни 349 человек.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 26 сентября власти ДНР усилили ограничительные меры. В республике под запретом находятся массовые мероприятия и прием граждан в госучреждениях.

С 10 октября под прием больных с коронавирсом перепрофилировали акушерско-гинекологический корпус в Центральной городской клинической больнице №3 Донецка.

 

 

 