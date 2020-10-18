За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) количество выявленных пациентов с COVID-19 увеличилось на 101 человека. Об этом 18 октября сообщил Минздрав республики

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