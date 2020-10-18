В субботу, 10 октября, Салей присутствовал на встрече президента Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами в СИЗО КГБ.
В настоящее время, по словам источника, Илья Салей находится дома в своей минской квартире. Подробности его освобождения пока неизвестны.
Ранее Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко с требованиями отказаться от власти, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
Салея, адвоката лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой, задержали 9 сентября по уголовному дело о призывах к захвату власти. Он проходит по нему подозреваемым вместе с Колесниковой и еще одним членом президиума КС Максимом Знаком.
Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы).