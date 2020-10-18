Президент США Дональд Трамп «понизил» президента Франции Эммануэля Макрона в должности, назвав его премьер-министром, передает РИА Новости 18 октября

Трамп упомянул своего французского коллегу на предвыборном митинге в Мичигане, рассказывая о выходе США из Парижского соглашения по климату.

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень», — цитирует Трампа канал France 24.

Парижское соглашение всему виной: как решение Трампа ухудшило климат американско-европейских отношений © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения, так как, по его мнению, выполнение его положений может грозить США потерей к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.