Трамп упомянул своего французского коллегу на предвыборном митинге в Мичигане, рассказывая о выходе США из Парижского соглашения по климату.
«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень», — цитирует Трампа канал France 24.
Парижское соглашение по климату принято в 2015 году. Оно регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения, так как, по его мнению, выполнение его положений может грозить США потерей к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.