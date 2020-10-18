По словам Росса, на территории Украины вновь могут зазвучать выстрелы. Наиболее вероятно, что это произойдет в ноябре или первой половине декабря, отметил он.
«Самый сложный месяц — это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран. Потому если и будут какие-то сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, то в ноябре и первой половине декабря этого года», — предупредил астролог.
Ранее Росс рассказал, что в течение этого года Киев не сможет вернуть контроль над Донбассом.