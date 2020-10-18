Астролог Влад Росс раскрыл, что ждет Украину в ноябре 2020 года, передает издание "Главред" 18 октября

«Больше, чем на войне». Астролог предсказал количество жертв коронавируса на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Самый сложный месяц — это ноябрь. В годовом гороскопе Украины, который включился 24 августа, солярная стрелка доходит до Черной Луны и Марса как раз в ноябре, затем, в декабре, она сместится на Уран. Потому если и будут какие-то сложные ситуации, связанные с огнестрельным оружием, то в ноябре и первой половине декабря этого года», — предупредил астролог.

Ранее Росс рассказал, что в течение этого года Киев не сможет вернуть контроль над Донбассом.