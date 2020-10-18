Азербайджан и Армения пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 00:00 18 октября, сообщается на сайте МИД Армении 17 октября

МИД Азербайджана также подтвердило эту информацию.

Перемирие вступает в силу начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

Конфликтующие стороны приняли решение о перемирии, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих Минскую группу ОБСЕ, от 1 октября, а также в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS выразили готовность соблюдать условия перемирия.

При этом после заключения перемирия, в ночь на воскресенье, 18 октября, стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

Россия неоднократно призывала стороны армяно-азербайджанского конфликта прекратить вооруженные столкновения и вернуться за стол переговоров.