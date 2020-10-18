МИД Азербайджана также подтвердило эту информацию.
Перемирие вступает в силу начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.
Конфликтующие стороны приняли решение о перемирии, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих Минскую группу ОБСЕ, от 1 октября, а также в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября.
В Нагорном Карабахе выразили готовность соблюдать условия перемирия.
При этом после заключения перемирия, в ночь на воскресенье, 18 октября, стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.
Россия неоднократно призывала стороны армяно-азербайджанского конфликта прекратить вооруженные столкновения и вернуться за стол переговоров.