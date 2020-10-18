«Буквально на днях президент РФ заявил о готовности возобновить деловые отношения с Украиной. А там ведь не только "хэрои", которые умеют лишь красить мусорные баки в национальные жовто-блакитные цвета, там огромное количество образованных, умных, трудолюбивых и порядочных людей», — прокомментировал Тырин.
Напомнил писатель и о горловском «Стироле» в ДНР, мощности которого тоже могут быть полезны при производстве вакцин.
В целом сотрудничество России и Украины на фармацевтическом рынке эксперт оценил не только как возможное, но и крайне полезное. По мнению Тырина, это может помочь восстановить отношения братских народов и вернуть мир в Донбасс.
Полностью интервью с писателем можно прочитать здесь.