Сотрудничество России и Украины в создании совместного препарата против коронавируса - вполне реальное будущее, рассказал писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру

«Буквально на днях президент РФ заявил о готовности возобновить деловые отношения с Украиной. А там ведь не только "хэрои", которые умеют лишь красить мусорные баки в национальные жовто-блакитные цвета, там огромное количество образованных, умных, трудолюбивых и порядочных людей», — прокомментировал Тырин.

Писатель Владимир Видеманн: Всеобщее вакцинирование грозит подорвать естественный иммунитет человечества © из личного архива Владимира Видеманна

В целом сотрудничество России и Украины на фармацевтическом рынке эксперт оценил не только как возможное, но и крайне полезное. По мнению Тырина, это может помочь восстановить отношения братских народов и вернуть мир в Донбасс.

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