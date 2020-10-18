Согласно появившейся ранее информации, возлюбленный Седоковой переносит коронавирус в легкой форме. При этом баскетболиста часто видели в общественных местах. Это вызывало недоумение у людей. Некоторые осудили Яниса за несоблюдение карантина.
Седокова показала результаты теста на COVID-19, который сдал Тимма. Выяснилось, что баскетболист здоров.
Певица рассказала, что из-за слухов ей, ее ребенку и Янису пришлось нелегко. Сына певицы выгоняли с занятий, а супругов обходили стороной прохожие. С ними также перестали общаться знакомые.