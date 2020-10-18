Украинская певица Анна Седокова на днях обратилась к общественности через свой Instagram после сообщений журналистов о том, что ее супруг баскетболист Янис Тимма якобы заразился коронавирусом

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