Биологический паспорт в обозримом будущем может стать более важным, чем все остальные документы. Он позволит людям, имеющим иммунитет спокойно передвигаться по миру, работать, ходить в театры и кино, то есть жить полноценной жизнью, рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

«Это не только справедливо, это выгодно с точки зрения стран, которые живут за счет туризма. И не только для них. Конечно, паспорт введут. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому иметь паспорт, в котором будут и прививки, и все вплоть до витаминов, которые ты принимал, — это разумная мера, считает писатель.

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Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку нового препарата.