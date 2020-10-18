«Это не только справедливо, это выгодно с точки зрения стран, которые живут за счет туризма. И не только для них. Конечно, паспорт введут. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому иметь паспорт, в котором будут и прививки, и все вплоть до витаминов, которые ты принимал, — это разумная мера, считает писатель.
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На данный момент в мире зафиксировано 38,9 миллионов случаев заражения COVID-19. Более 1,1 миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку нового препарата.