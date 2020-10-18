На данный момент, считает писатель, сотрудничество государств в вопросе совместной разработки вакцины маловероятно и пример тому — другой глобальный проект.
«Мы сотрудничаем с Западом только в том случае, когда им это выгодно. Причем если "Северный поток" выгоден Западной Европе, они на многое закрывают глаза, а США он невыгоден, эта страна активно пытается помешать. Это бизнес», — говорит Гриценко.
Эксперт уверен, что в условиях капиталистического общества масштабное объединение стран возможно только перед лицом глобальной опасности, такой, как например, гибель человечества.
По словам писателя, коммерческие, религиозные и национальные разногласия мешают государствам прийти к конструктивному диалогу, потому что «человечество пока еще не повзрослело».
Полностью интервью можно прочитать здесь.