Вакцину от коронавируса параллельно разрабатывают ученые разных стран. Объединение умов, технологий и ресурсов позволило бы пройти путь от старта пандемии к глобальной вакцинации населения земли в сжатые сроки, но такой сценарий пока в мечтах, рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

На данный момент, считает писатель, сотрудничество государств в вопросе совместной разработки вакцины маловероятно и пример тому — другой глобальный проект.

«Мы сотрудничаем с Западом только в том случае, когда им это выгодно. Причем если "Северный поток" выгоден Западной Европе, они на многое закрывают глаза, а США он невыгоден, эта страна активно пытается помешать. Это бизнес», — говорит Гриценко.

По словам писателя, коммерческие, религиозные и национальные разногласия мешают государствам прийти к конструктивному диалогу, потому что «человечество пока еще не повзрослело».

Полностью интервью можно прочитать здесь.