Уроженка Киева певица Анастасия Стоцкая ответила на многочисленные комментарии пользователей о том, что отцом ее сына является король поп-музыки Филипп Киркоров, написал на днях Hyser

Практически под каждым постом певицы о детях подписчики оставляют комментарии о том, как мальчик похож на Киркорова: «Да он Киркоров Александр Филиппович», «Невозможно скрыть кто отец ребенка».

Ани Лорак в компании Лазарева и Киркорова озадачила пользователей сети © Instagram Сергея Лазарева

«Зачем что-то додумывать? Идите лучше почитайте книги!», — написала Анастасия Стоцкая.

Филипп Киркоров вообще никак не комментирует эти слухи, хотя известно, что с певицей и ее семьей артист находится в теплых дружеских отношениях.

Анастасия Стоцкая уже 10 лет замужем за армянским бизнесменом Сергеем Абгаряном, у пары двое детей.