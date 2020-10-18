Практически под каждым постом певицы о детях подписчики оставляют комментарии о том, как мальчик похож на Киркорова: «Да он Киркоров Александр Филиппович», «Невозможно скрыть кто отец ребенка».
Отвечать на подобные заявления артистке уже порядком надоело и она решила подвести черту под спором в сети.
«Зачем что-то додумывать? Идите лучше почитайте книги!», — написала Анастасия Стоцкая.
Филипп Киркоров вообще никак не комментирует эти слухи, хотя известно, что с певицей и ее семьей артист находится в теплых дружеских отношениях.
Анастасия Стоцкая уже 10 лет замужем за армянским бизнесменом Сергеем Абгаряном, у пары двое детей.