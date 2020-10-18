Впереди у человечества еще не одна пандемия, и нам придется научиться жить в обстоятельствах вирусной опасности. Помочь в этом может специальный документ, куда будет внесена информация об иммунном статусе человека, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью изданию Украина.ру

По мнению Лукьяненко, те, кто уже переболел коронавирусом или привился от него, имеют иммунитет и не нуждаются в ношении медицинской макси и перчаток, так как не могут заразиться или кого-то заразить.

«Было бы правильно таким людям выдавать определенное «удостоверение COVID —переболевшего». Всем обладателям подобного документа должно быть разрешено свободно перемещаться и не пользоваться масками. Пусть это будет хоть яркий значок на груди или бумажка, которую может проверить полицейский и сказать: ок, все в порядке, вы можете двигаться по своим делам, — рассказал Лукьяненко.

Лукьяненко усомнился в том, что Украина примет от РФ вакцину от коронавируса © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Лукьяненко уверен, что это хороший способ для восстановления мировой экономики, которая в последнее время пошатнулась, ведь впереди у человечества еще не одна пандемия.

Полный текст интервью с автором «Ночного дозора» и «Дневного дозора» можно прочитать здесь.

На данный момент в мире зафиксировано 38,2 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку нового препарата.