Посольство Украины в Азербайджане осуждает обстрел азербайджанского города Гянджа, результате которого пострадали и погибли местные жители. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 17 октября

«Посольство Украины в Азербайджанской Республике решительно осуждает очередной обстрел азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли и были ранены мирные жители и разрушены их дома», — говорится в сообщении.

Война Армении и Азербайджана. Украинцы делают выводы © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк

Ранее в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили о 13 погибших и 52 раненых мирных жителях в результате обстрела города Гянджа.

Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.