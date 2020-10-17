Народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» Яна Зинкевич второй раз поборола коронавирус – политик получила отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом она на днях сообщила на своей странице в Facebook

«Наконец-то я выздоровела от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт и надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год», — написала Зинкевич.

По ее словам, во второй раз она переболела коронавирусом в достаточно легкой форме. У нардепа исчезли обоняние и вкус, появилась усталость и поднялась температура 37,5, были насморк, кашель и спутанное сознание.

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Она отметила, что могла заразиться из-за того, что стала снимать маску во время фотографий с людьми на мероприятиях, а также реже дезинфицировать руки.