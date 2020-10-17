«Наконец-то я выздоровела от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт и надеюсь третьего раза не будет хотя бы за этот год», — написала Зинкевич.
По ее словам, во второй раз она переболела коронавирусом в достаточно легкой форме. У нардепа исчезли обоняние и вкус, появилась усталость и поднялась температура 37,5, были насморк, кашель и спутанное сознание.
В настоящее время Зинкевич восстанавливается после перенесенного заболевания.
Она отметила, что могла заразиться из-за того, что стала снимать маску во время фотографий с людьми на мероприятиях, а также реже дезинфицировать руки.