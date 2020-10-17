На Украине за время карантина на треть снизилось число браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу, 17 октября, сообщило издание «Страна»

Как отмечают в Минюсте, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020-го — 107 069.

Украина продлила карантин до конца года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее глава Минюста Денис Малюська рассказал, что во время карантина число разводов существенно сократилось. Такая динамика, вероятно, связана с ограничениями на прием граждан в загсах.