Как отмечают в Минюсте, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020-го — 107 069.
При этом также уменьшилось число разводов: с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актов записей о расторжении брака составило 21 904, а в этот же период 2020-го — 16 475.
Ранее глава Минюста Денис Малюська рассказал, что во время карантина число разводов существенно сократилось. Такая динамика, вероятно, связана с ограничениями на прием граждан в загсах.