«Если администрация КЖРК решила наказать всех 417 работников шахт "Октябрьская", "Родина", "Гвардейская", "Терновская", которые осмелились не соглашаться с ужасными условиями труда и совершить над ними расправу через суд — то мы готовим исковое заявление в суд о ненадлежащих условиях труда, о нарушении трудового законодательства на предприятии. У судей будет дилемма — кого на самом деле необходимо судить и осуждать», — написал он.
Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская», «Терновская» — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
В сентябре горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. В их поддержку 7 сентября отказались выходить на поверхность 84 горняка шахты «Родина». Восьмого сентября под землей протестовали уже почти 400 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината. Премьер Денис Шмыгаль поручил местным властям организовать диалог между работниками и руководством комбината.
В минувший четверг Волынец сообщил, что горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области подписали соглашение с руководством и согласились подняться на поверхность после 43 дней протеста.