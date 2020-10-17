Руководство четырех шахт Криворожского железорудного комбината (КЖРК) подает в суд на 417 горняков, которые ранее протестовали под землей. Об этом 17 октября сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Telegram

Шахты восьми украинских госпредприятий могут полностью обесточить © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Криворожский железорудный комбинат является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская», «Терновская» — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

В сентябре горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. В их поддержку 7 сентября отказались выходить на поверхность 84 горняка шахты «Родина». Восьмого сентября под землей протестовали уже почти 400 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината. Премьер Денис Шмыгаль поручил местным властям организовать диалог между работниками и руководством комбината.

В минувший четверг Волынец сообщил, что горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области подписали соглашение с руководством и согласились подняться на поверхность после 43 дней протеста.