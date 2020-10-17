«Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает», — рассказал представитель Ватикана.
Он подчеркнул, что состояние здоровья всех проживающих в доме «постоянно подвергается мониторингу».
Ранее Бруни сообщил о том, что общее число инфицированных коронавирусом в Ватикане составляет семь человек. Речь шла о троих сотрудниках Святого престола и четырех швейцарских гвардейцах. Позже он сообщил, что трое из заразившихся успешно выздоровели.