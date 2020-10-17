В Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы Римского Франциска, выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни

«Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает», — рассказал представитель Ватикана.

У помощника Папы Римского диагностировали коронавирус © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее Бруни сообщил о том, что общее число инфицированных коронавирусом в Ватикане составляет семь человек. Речь шла о троих сотрудниках Святого престола и четырех швейцарских гвардейцах. Позже он сообщил, что трое из заразившихся успешно выздоровели.