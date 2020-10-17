Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 17 октября задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска. Об этом сообщает РИА Новости

Белорусский политик: Ультиматум Тихановской - все равно что «угрозы тумбочки» © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Перейдя дорогу, участники шествия столкнулись с силовиками, которые ожидали участников марша в припаркованных возле перекрестка тонированных микроавтобусах без номеров. Когда они начали задержания, митингующие разбежались в магазины, кафе и на другую сторону дороги.

Более десяти человек правоохранители догнали, посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных — журналисты белорусских изданий TUT.by и Onliner.

Большинство протестующих после этого разошлись.

Протесты в Минске и других городах республики начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Его оппоненты не согласились с результатами голосования и вышли на улицы. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни.