Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков перед уходом с поста освободил от должности посла Киргизии в России Аликбека Джекшенкулова. Соответствующий указ был подписан в середине недели и опубликован 16 октября в выпуске правительственной газеты «Эркин-Тоо»
В документе говорится, что посол уволен в связи с утратой доверия.
«Никто со мной не разговаривал. Удивляюсь такому подходу. Разговора о недоверии не было», — цитирует Джекшенкулова Sputnik.
Послом Киргизии в России он работал с начала 2019 года, а с 2020-го по совместительству был послом в Греции, Черногории и Армении.
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