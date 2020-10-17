Переворот в Бишкеке. Как у Киргизии появился новый глава государства и дос-секретарь
Переворот в Бишкеке. Как у Киргизии появился новый глава государства и дос-секретарь
© РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк
В документе говорится, что посол уволен в связи с утратой доверия.

«Никто со мной не разговаривал. Удивляюсь такому подходу. Разговора о недоверии не было», — цитирует Джекшенкулова Sputnik.

Послом Киргизии в России он работал с начала 2019 года, а с 2020-го по совместительству был послом в Греции, Черногории и Армении.

 