Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков перед уходом с поста освободил от должности посла Киргизии в России Аликбека Джекшенкулова. Соответствующий указ был подписан в середине недели и опубликован 16 октября в выпуске правительственной газеты «Эркин-Тоо»

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