«По ходатайству Киевской городской прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе», — отметили в посте.
В среду Кличко заявил, что на агитатора от его партии напали с ножом в Киеве во время раздачи партийных газет, пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, а нападавший задержан. Полиция возбудила дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.