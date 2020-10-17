Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в нападении с ножом на агитатора от партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР». Об этом 17 октября сообщили в Facebook-группе Киевской городской прокуратуры

В Киеве волонтер партии Кличко получил удар ножом и угодил в реанимацию © Facebook, Партія УДАР В среду Кличко заявил, что на агитатора от его партии напали с ножом в Киеве во время раздачи партийных газет, пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, а нападавший задержан. Полиция возбудила дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.