Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала единственный эффективный препарат от коронавируса. Об этом 16 октября сообщило агентство РИА Новости

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko Тедроса Аданома Гебрейесуса, эффективность при лечении тяжелой формы коронавируса пока что показал только дексаметазон.

Он отметил, что всестороннее исследование эффективности лекарств показало, что необходимо прекратить испытания гидроксихлорохина, который до этого рассматривали в качестве лекарства от нового типа инфекции.

«Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства — ремдесивир и интерферон — имеют слабый эффект на предотвращение смертности или уменьшение времени пребывания в больнице», — сообщил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ также раскритиковал идею массового иммунитета к коронавирусу — такая концепция используется только во время вакцинации, когда население может получить защиту от вируса.