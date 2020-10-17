Министерство обороны Украины перечислило деньги на единоразовые выплаты семьям военнослужащих, погибших во время крушения самолета Ан-26Ш в Харьковской области. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба ведомства

Более 28 млн гривен были направлены Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военкоматам.

«На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи. Сейчас решение о выплате принято касательно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных сил», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26Ш. Ее результаты должны быть представлены министру до 25 ноября.

Катастрофа АН-26: картина происшествия полностью восстановлена - глава комиссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.