Армения продолжает убийства мирных жителей Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 17 октября заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter

Азербайджану и Армении нужно «продать» перемирие в Карабахе своему населению - Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», — написал дипломат.

Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 17, 2020

Ранее Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела города Гянджи со стороны объединенных вооруженных сил Армении и Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ереван и НКР регулярно отрицают сообщения Баку об обстрелах гражданской инфраструктуры, в том числе и города Гянджи. Единственный раз, когда заявления о его обстреле подтвердились, был зафиксирован 4 октября. Тогда пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян объявил, что вооруженные силы нанесли удар по Гянджи и уничтожили военный аэродром. Удар стал ответом на ожесточенные обстрелы столицы непризнанной республики Степанакерта, в том числе с помощью беспилотников.