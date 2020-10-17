Азербайджану и Армении нужно «продать» перемирие в Карабахе своему населению - Абзалов
Азербайджану и Армении нужно «продать» перемирие в Карабахе своему населению - Абзалов
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Он обвинил Ереван в военных преступлениях и подчеркнул, что Анкара всегда будет на стороне Баку в этом конфликте.

«Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», — написал дипломат.

Ранее Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела города Гянджи со стороны объединенных вооруженных сил Армении и Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ереван и НКР регулярно отрицают сообщения Баку об обстрелах гражданской инфраструктуры, в том числе и города Гянджи. Единственный раз, когда заявления о его обстреле подтвердились, был зафиксирован 4 октября. Тогда пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян объявил, что вооруженные силы нанесли удар по Гянджи и уничтожили военный аэродром. Удар стал ответом на ожесточенные обстрелы столицы непризнанной республики Степанакерта, в том числе с помощью беспилотников.