Украинцы, которые находятся на самоизоляции, должны до 20 часов 23 октября подать заявление со справкой о состоянии здоровья, чтобы проголосовать на предстоящих местных выборах. Об этом в субботу, 17 октября, на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов

«Избирателям, которые желают проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов, а это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья», — сказал он.

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka

Тем, кто находится на самоизоляции и желает проголосовать, также необходимо иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.

О необходимых документах глава Минздрава посоветовал позаботиться заранее.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.