«Избирателям, которые желают проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов, а это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья», — сказал он.
Степанов также объяснил, что это необходимо для того, чтобы избирательный участок на заседании принял решение о включении человека в выписку из списка избирателей для голосования по месту его пребывания.
Тем, кто находится на самоизоляции и желает проголосовать, также необходимо иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.
О необходимых документах глава Минздрава посоветовал позаботиться заранее.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.