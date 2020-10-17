В Киеве за прошедшие сутки было выявлено 598 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в субботу, 17 октября, в своем Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко

Всего в столице насчитывается 30 010 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

«Друзья! Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще в 598 человек обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян», — написал Кличко.

«Люди в XXI веке в крупном городе просто задыхаются». Ужасы коронавируса на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Всего за сутки госпитализировали 56 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром медиков.

Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 186 жителей столицы. Всего за время пандемии заболевание поборол 10 661 киевлянин.