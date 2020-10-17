Всего в столице насчитывается 30 010 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
«Друзья! Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще в 598 человек обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян», — написал Кличко.
В частности, за последние сутки заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет. Среди заболевших 28 медиков.
Всего за сутки госпитализировали 56 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром медиков.
Также сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 186 жителей столицы. Всего за время пандемии заболевание поборол 10 661 киевлянин.