Заместителя мэра одного из городов в Луганской области задержали при получении взятки от местного предпринимателя. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

Суд арестовал депутата Рады по подозрению в коррупции © Facebook, Олександр Юрченко установили следователи, чиновник потребовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

Заммэра получил от предпринимателя 46 тысяч гривен (свыше 126 тыс. рублей) за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейтпарка.

Мужчину задержали во время передачи денег в служебном кабинете. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.