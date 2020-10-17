Как установили следователи, чиновник потребовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.
Заммэра получил от предпринимателя 46 тысяч гривен (свыше 126 тыс. рублей) за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейтпарка.
Мужчину задержали во время передачи денег в служебном кабинете. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.