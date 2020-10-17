По мнению Луценко, тело и жизнь каждого — это его личное дело, пока это не причиняет неприятности другим.
«Человек 200 кг в самолете на соседнем сиденье — это дискомфорт по ряду причин для соседа — факт. Это считаю заходом на территорию других», — написала она.
Спортсменка добавила, что с точки зрения здоровья ожирение — всегда плохо.
«Я думаю, что у человека с ожирением есть предпосылки к варикозу, диабету, болезни сердца, опорно-двигательного аппарата и все остальное. Но это его личное дело. Решит перемен — сможет измениться», — написала она.
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Ох ну наконец-то пишу про бодипозитив и мое отношение к этому! 1. Тело и жизнь каждого- это его личное дело, пока это не причиняет неопрятности другим. 2. Человек 200 кг в самолете на соседнем сиденье — это дискомфорт по ряду причин для соседа — факт. Это считаю заходом на территорию других. Но моё слегка Не идеальное тело — не проблема других. Только моя. 3. Лишние кг до ожирения- ну ок, тем более если комфортно. Немного целлюлита, немного ушек, немного на животике —это не проблема, а скорей естественность. 4. Ожирение — не ок с точки зрения здоровья. Но это дело самого человека. Его активности, трат денег на аптеки, преждевременная смерть. 5. Другое дело, что это привычки в еде, что переносятся на детей например. Но это тоже дело семьи. 6. «Я с явным ожирением и мне ок с этим» — для меня звучит немного как защита, наверное. 7. Я не считаю, что человека можно смотивировать изменить образ жизни, пока он сам не захочет. А как захочет — все реально. 8. Часто лишний вес — это нормальный вес по таблицам, а люди привыкли воспринимать нормой недостаток веса. 9. Я думаю, что у человека с ожирением есть предпосылки к варикозу, диабету, болезни сердца, опорно-двигательного аппарата и все остальное. Но это его личное дело. Решит перемен- сможет измениться. 10. Любить своё тело — это круто и не многим дано в современном мире. И любишь ли ты своё тело, ответить можно только самому себе: хоть с ожирением, хоть с недостатком веса. Всем не нужно отвечать — ответ себе, самый честный и самый важный и из него и вытекают все дальнейшие действия и реакции. P.s. Считаю, что государство должно информировать о вреде, о правилах здорового питания например в школах, помогать людям справляться с гиподинамией и набором веса на гос уровне. Незаметно и с детства🙌🏻