Украинская спортсменка, тренер и телеведущая Анита Луценко 16 октября на своей странице в Instagram высказалась по поводу бодипозитива

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«Человек 200 кг в самолете на соседнем сиденье — это дискомфорт по ряду причин для соседа — факт. Это считаю заходом на территорию других», — написала она.

Спортсменка добавила, что с точки зрения здоровья ожирение — всегда плохо.

«Я думаю, что у человека с ожирением есть предпосылки к варикозу, диабету, болезни сердца, опорно-двигательного аппарата и все остальное. Но это его личное дело. Решит перемен — сможет измениться», — написала она.