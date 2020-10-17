Четыре человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП под Киевом
Четыре человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП под Киевом
© Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк
По предварительным данным, у бетономешалки отказали тормоза. Габаритный транспорт двигался вниз по довольно узкой дороге по улице Лукьяновской в сторону Верхнего и Нижнего Валов на Подоле.

В итоге бетономешалка смяла 5 машин, причем некоторые получили сильные повреждения.

«Три авто разбиты очень сильно. Тут ремонт на сотни тысяч гривен», — говорится в материале.

Также грузовик задел пешеходов, которые проходили по этому спуску — пострадали два человека.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 