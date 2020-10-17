Премьер-министр Армении Никол Пашинян понадеялся на то, что Россия предпримет более конкретные шаги по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 16 октября сообщил «Интерфакс»

Пашинян объяснил, что может спасти Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам премьера, в Армении ожидают, что Россия примет более действенные меры для пресечения наступательных действий Азербайджана и Турции в регионе.

Пашинян также заявил, что остальные сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США и Франция) и международное сообщество должны помочь Москве в этом.

Армянский политик подчеркнул, что именно Турция не позволила Азербайджану соблюдать режим перемирия. Он добавил, что Турция пытается «перекроить регион и решает задачу своего влияния».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.