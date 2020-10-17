Подписание военного соглашения между Украиной и Турцией не может не вызывать тревоги, России следует отнестись к этому самым серьезным образом. Об этом 16 октября сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА Новости

Эрдоган рассказал, против кого Турция и Украина будут бороться вместе © REUTERS, Presidential Press Office/Handout

«Что касается соглашения между Турцией и Украиной, конечно, это не может не вызывать тревоги, потому что Турция является членом блока НАТО, хотя и занимает там особую позицию. Украина стремится попасть в альянс. Поэтому усиление сотрудничества между этими двумя странами, так или иначе связанными с НАТО, с Вашингтоном, а значит и с антироссийским курсом, конечно, в себе таит определенные угрозы для РФ… к этому нужно относиться самым серьезным образом», — сказал Новиков.

Накануне Украина и Турция заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.