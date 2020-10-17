Парламентарий отметил, что по всему западному периметру границы РФ создается все более сложная ситуация. Например, сам факт конфликта в Карабахе, по мнению депутата, будет использоваться различными антироссийскими силами, начиная с Вашингтона и заканчивая представителями террористических сообществ Ближнего Востока.
«Что касается соглашения между Турцией и Украиной, конечно, это не может не вызывать тревоги, потому что Турция является членом блока НАТО, хотя и занимает там особую позицию. Украина стремится попасть в альянс. Поэтому усиление сотрудничества между этими двумя странами, так или иначе связанными с НАТО, с Вашингтоном, а значит и с антироссийским курсом, конечно, в себе таит определенные угрозы для РФ… к этому нужно относиться самым серьезным образом», — сказал Новиков.
Накануне Украина и Турция заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.