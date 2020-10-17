Согласно заявлению ведомства, Азербайджан принял данное решение в связи с несогласованным визитом российского парламентария в Нагорный Карабах.
Представители министерства отметили, что поступок Милонова «не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики».
В 2013 году Баку обнародовал черный список иностранцев, посетивших Карабах без согласования с азербайджанскими властями. Этим лицам запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев называл ответственной позицию России по нынешней ситуации в Карабахе. Он также отмечал, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.