Азербайджан внес депутата Государственной Думы России Виталия Милонова в черный список. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана

Депутат Госдумы Милонов призвал бойкотировать Евровидение © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Представители министерства отметили, что поступок Милонова «не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики».

В 2013 году Баку обнародовал черный список иностранцев, посетивших Карабах без согласования с азербайджанскими властями. Этим лицам запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев называл ответственной позицию России по нынешней ситуации в Карабахе. Он также отмечал, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.