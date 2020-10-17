«Ереван позитивно отреагировал на инициативу РФ и отправил в Москву представителей Минобороны для встречи с азербайджанской стороной, чтобы согласовать механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Но, по нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу России», — сказала Геворкян.
Накануне Пашинян предложил применить для решения проблемы Нагорного Карабаха принцип «отделение во имя спасения». По его словам, данный принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов.
Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.