Азербайджан отказался отправить военных в Москву на встречу по Нагорному Карабаху с представителями министерства обороны Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Мане Геворкян, передает 17 октября «Интерфакс»

Турецкие ВВС и обстрелы гражданских. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями © REUTERS, Press office of Armenian Defense Ministry/PAN Photo/Handout сказала Геворкян.

Накануне Пашинян предложил применить для решения проблемы Нагорного Карабаха принцип «отделение во имя спасения». По его словам, данный принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов.

Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.