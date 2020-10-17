Ранее СМИ сообщили, что основной целью августовской поездки Додона в Грецию была встреча с Плахотнюком.
По словам Вассермана, ситуация в Молдавии неоднократно развивалась по сценарию попытки переворота после выборов и этот год вряд ли станет исключением.
«Я сильно подозреваю, что Додон, скорее всего, пообещал каким-то материалам не давать против него юридический ход, если Плахотнюк воздержится от организации массовых беспорядков. У Додона сейчас позиция сильнее, чем у Плахотнюка, и ему нет смысла встречаться ради своей капитуляции», — отметил эксперт.
Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.