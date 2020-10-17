Президент Молдавии Игорь Додон и беглый олигарх Владимир Плахотнюк могли встретиться для сделки - снятие части юридической ответственности с Плахотнюка в обмен на отсутствие массовых беспорядков после выборов. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Немецкий политолог оценил перспективы майдана после президентских выборов в Молдавии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Плахотнюком.

По словам Вассермана, ситуация в Молдавии неоднократно развивалась по сценарию попытки переворота после выборов и этот год вряд ли станет исключением.

«Я сильно подозреваю, что Додон, скорее всего, пообещал каким-то материалам не давать против него юридический ход, если Плахотнюк воздержится от организации массовых беспорядков. У Додона сейчас позиция сильнее, чем у Плахотнюка, и ему нет смысла встречаться ради своей капитуляции», — отметил эксперт.

Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.