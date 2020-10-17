Российская певица Наташа Королева насторожила подписчиков новым постом о предательстве, опубликованном 15 октября на ее странице в Instagram

«Настя суррогат»: Королева сделала шокирующее заявление о любовнице своего мужа © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«"Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор", писал великий В. Высоцкий, а я дополню: "«Я не люблю, когда друзья стреляют в спину"… Бойтесь друзей. Враги не предают», — подписала снимок Королева, намекая на то, что она сама столкнулась с предательством родных.

Поклонники связали этот пост с недавней изменой супруга звезды Сергея Глушко, известного по псевдониму Тарзан, а также с Андреем Малаховым, который заверял Королеву, что не будет освещать эту историю у себя в программе, однако нарушил обещание.

«При чем тут друзья, если муж такой?», «Господи, что опять по телевизору (Малахов)? Когда это кончится?!», «Вас муж предал, а Малахов… это просто его работа», «Совершенно согласна! Бывают такие друзья, что и врагов не надо», «Крепитесь, Наташа!», — написали подписчики в комментариях к посту.