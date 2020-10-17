Главная роль России в ситуации с Белоруссией - это роль союзника по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству, протесты и реформы Москвы не касаются. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Эльвира Мирсалимова: Белоруссия и Россия должны создать единую армию с единым командованием © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Все остальные проблемы, по словам Корнилова, в частности протесты, диалоги и конституционная реформа, выходят за пределы роли России.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.