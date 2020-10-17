«Главная наша роль — это роль союзника в рамках ОДКБ и Союзного государства. В рамках этих двух союзов Россия обязана — иначе смысла нет в этих союзах — отразить внешние атаки против Белоруссии. Сейчас эти внешние атаки совершаются, в первую очередь в информационном поле, в киберпространстве… Всеми протестами руководят извне, с территории Польши и Литвы», — заявил он.
Все остальные проблемы, по словам Корнилова, в частности протесты, диалоги и конституционная реформа, выходят за пределы роли России.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.