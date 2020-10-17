В Белоруссии активно обсуждается переориентация своего грузопотока с Литвы на российские порты. Но этот процесс занимает довольно много времени. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Baltnews

Эксперт сказал, чем Литва компенсирует потерю белорусского грузопотока © commons.wikimedia.org, Burleski Альгис Лтакас заявил, что несмотря на предупреждения Белоруссии перенаправить нефтепродукты из Прибалтики в российские порты, пока тревожных сигналов он не видит.

Кроме того, отметил эксперт, в этом вопросе многое зависит в том числе и от российских перевозчиков, российских портов, поскольку нужно переориентировать транзит таким образом, чтобы не потерять прибыль.

«Поэтому, мне кажется, нужно посмотреть, как идут переговоры, и оценивать, насколько переориентация может быть проделана быстро», — считает Дзермант.

Политолог добавил, что пока ситуация в Клайпедском порту не поменялась, но если все будет идти так же в политическом смысле, и Белоруссия и Россия договорятся по приемлемым условиям друг для друга, Клайпедский порт все же может лишиться значительной части белорусского грузопотока.

Пока нет конкретных сроков и контрактов, заключенных на российские порты в Балтике, но это же не значит, что этого не случится, резюмировал он.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.