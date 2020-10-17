Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.
Якубин отметил, что идея с этим опросником напомнила ему ситуацию 2019 года, когда Зеленский только пришел к президентской власти, а «Слуга народа» получила однопартийное большинство. Тогда, по его словам, общество действительно было готово к подобного рода «интертейменту».
«Сейчас, когда прошло уже полтора года, у Зеленского есть однопартийное большинство, его личное правительство, мне кажется, большая часть населения эту игру в вопросы воспримет как издевательство. Вопросы люди формулировали во время президентских выборов, а потом парламентских. Наоборот, у Зеленского должны бы давать ответы — по Донбассу, по экономическим вопросам», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что это выглядит раздражающе, когда президент находится полтора года у власти и не знает ключевых настроений общества.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.