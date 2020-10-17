Ультиматум, выдвинутый лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, - это ситуация из разряда политик-шоу, подменившего настоящую политику. Об этом белорусский политик Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Кукловоды Тихановской готовы пойти на кровавые провокации в Белоруссии - Корнилов © РИА Новости, Евгений Биятов Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

«Эта ситуация — из разряда политик-шоу, подменившего настоящую политику, которая, по точному определению [Владимира] Ленина, является концентрированным выражением экономики. Говорить об "ультиматуме Тихановской" — то же самое, что рассуждать об "угрозах тумбочки". Что Тихановской написали, то она и озвучила», — сказала Мирсалимова.

По ее мнению, Тихановской следовало бы отчитается о целевом использовании $15 тысяч, якобы выданных ей неким белорусским предприятием, о чем недавно рассказал президент.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.