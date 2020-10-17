Анастасия Шульженко в сентябре опубликовала признание о беременности от стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан. Разразился громкий скандал, в ходе которого артист обвинил девушку в краже драгоценностей. Однако Шульженко все равно готова его простить и принять, пишет Znaj.ua 16 октября

На одном из ток-шоу девушка уверяла, что испытывает к Тарзану настоящие чувства и хочет, чтобы он ушел от своей жены певицы Наташи Королевой к ней.

«Настя суррогат»: Королева сделала шокирующее заявление о любовнице своего мужа © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!», — ответила девушка.

И все это не смотря на то, что еще совсем недавно Тарзан обвинял ее сначала в краже, а потом грозил подать в суд за обнародование подробностей личной жизни.

По словам самой любовницы, она пришла к артисту на один из концертов, чтобы поговорить, но он оттолкнул ее, вследствие чего она упала и получила сотрясение мозга. На бывшего возлюбленного девушка подала заявление в полицию.

Чуть позже супруга стриптизера заявила, что девушка должна была стать для звездной пары суррогатной матерью.