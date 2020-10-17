На одном из ток-шоу девушка уверяла, что испытывает к Тарзану настоящие чувства и хочет, чтобы он ушел от своей жены певицы Наташи Королевой к ней.
Одна из гостей телепрограммы поинтересовалась у Шульженко, примет ли она Глушко, если тот вернется сейчас.
«Если он публично принесет мне извинения, я готова на это пойти!», — ответила девушка.
И все это не смотря на то, что еще совсем недавно Тарзан обвинял ее сначала в краже, а потом грозил подать в суд за обнародование подробностей личной жизни.
По словам самой любовницы, она пришла к артисту на один из концертов, чтобы поговорить, но он оттолкнул ее, вследствие чего она упала и получила сотрясение мозга. На бывшего возлюбленного девушка подала заявление в полицию.
Чуть позже супруга стриптизера заявила, что девушка должна была стать для звездной пары суррогатной матерью.