Организаторы протестов в Белоруссии сразу прибегли к силе, что выявило их истинные намерения. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант указал на связь между Тихановским и жесткими действиями ОМОНа на протестах © Facebook, Алексей Дзермант

«Вполне очевидная победа Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии не помешала немедленно учинить там массовые беспорядки. Но организаторы этих беспорядков начали читать "методичку Шарпа" не с той стороны. Они сразу же прибегли к силе, что и показало, каковы их истинные намерения. Поэтому раскочегарить протест до товарного вида так и не удается», — отметил Вассерман.

Он считает, что процесс нормализации в Белоруссии уже идет. По мнению эксперта, его спровоцировал визит Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии, где он встретился с фигурантами дел, заведенных в ходе президентской кампании.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.